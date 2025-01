Come gioca il PSV Eindhoven, avversaria della Juventus nei Playoff di Champions League: formazione, allenatore, giocatori chiave

La Juventus incontrerà il PSV nei playoff di Champions: a settembre finì 3-1 per i bianconeri. Alla scoperta degli olandesi, primi in Olanda.

Niente derby italiano tra Juventus e Milan: il sorteggio di Nyon ha evitato il doppio incontro europeo tra le due squadre. I bianconeri per qualificarsi agli ottavi di finale dovranno superare il PSV Eindhoven di Peter Bosz.

Un ritorno all'inizio per la Juventus, visto che giocherà contro la squadra con cui aveva iniziato il cammino europeo, vincendo all'Allianz Stadium 3-1.

Da quella partita è cambiato tanto, sia da una parte che dall'altra. I bianconeri faticano in campionato mentre il PSV è primo in Olanda. L'andata si giocherà l'11/12 febbraio all'Allianz Stadium mentre il ritorno in casa degli olandesi (18-19 febbraio).

L'articolo prosegue qui sotto

Ma che squadra troverà la Juventus ai playoff? Tutto sul PSV, la formazione tipo, le caratteristiche e gli avversari più pericolosi per gli uomini di Thiago Motta.