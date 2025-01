Come gioca il Porto, avversaria della Roma nei Playoff di Europa League: formazione, allenatore, giocatori chiave

Il Porto sfiderà la Roma fresco del cambio allenatore, con panchina al 39enne Anselmi. Da Galeno e Omorodion all'ex Udinese Perez: tutto sui Dragoes.

Il sorteggio dei Playoff di Europa League, con la Roma, si è rivelato tutt'altro che benevolo.

Nel '50/50' legato all'avversaria da poter pescare e dover eliminare per guadagnarsi l'approdo agli ottavi, i giallorossi si sono visti abbinare il Porto anziché il più abbordabile Ferencvaros: ragion per cui, la squadra di Claudio Ranieri, dovrà prepararsi all'ennesimo confronto europeo in smoking sulla scia dei numerosi vissuti in tempi recenti.

L'articolo prosegue qui sotto

I lusitani rappresentano senza dubbio una rivale dall'elevato tasso qualitativo e dal DNA tarato per gestire a dovere impegni di tale importanza: galloni che però, vedendo il percorso compiuto nel girone unico della nuova EL, i Dragoes quest'anno non stanno confermando.

Il Porto si è qualificato ai Playoff non senza qualche inatteso patema, mettendo insieme 11 punti in 8 giornate e chiudendo la fase campionato al diciottesimo posto. Fondamentale la vittoria ottenuta nell'ultimo match in calendario, lo 0-1 ottenuto contro il Maccabi Tel Aviv, che ha attestato il bilancio complessivo su 3 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte.

I portoghesi hanno rischiato grosso, ma è bene ricordare come anche la Roma non abbia fatto meglio: giallorossi agli spareggi grazie al 2-0 rifilato all'Eintracht e chiamati adesso a vivere un doppio incrocio da prendere con le pinze.

Tutto sul Porto: formazione, allenatore e giocatori chiave dell'avversaria della Lupa nei Playoff di Europa League.