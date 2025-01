Come gioca il Feyenoord, avversaria del Milan nei Playoff di Champions League: formazione, allenatore, giocatori chiave

Milan contro il discontinuo Feyenoord nel doppio spareggio per gli ottavi: con quale maglia li giocherà Santiago Gimenez?

Champions League e mercato che si intrecciano.

L'urna di Nyon, al Milan, nei Playoff ha evitato lo spauracchio di un derby italiano con la Juventus ma riservato il Feyenoord dell'obiettivo principe individuato per rinforzare l'attacco: Santiago Gimenez.

Il bomber messicano, nelle idee della dirigenza rossonera, è l'uomo a cui voler affidare la mattonella di centravanti in luogo di Alvaro Morata, vicinissimo al trasferimento al Galatasaray: a tre giorni dalla chiusura della finestra di gennaio, dunque, bisognerà capire con che maglia Gimenez affronterà il doppio spareggio.

I tredici punti messi insieme nel girone, al Feyenoord, sono valsi il diciannovesimo posto finale, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 3 ko a fronte di 18 goal fatti e 21 subiti. Gli olandesi hanno chiuso il proprio percorso davanti a Juve e Manchester City ma alle spalle del Milan, che di punti ne ha totalizzati 15 attestandosi in tredicesima posizione.

In attesa di risolvere il rebus Gimenez, focus sulla squadra di Rotterdam: formazione tipo, allenatore e giocatori chiave dello scacchiere della compagine oranje, che si è guadagnata i Playoff nonostante un cammino stagionale altalenante (in Eredivisie è quarta a -13 dalla capolista PSV, prossima rivale europea della Juve) e l'ultima pesantissima sconfitta (6-1) rimediata in casa del Lille nell'ottavo turno della fase campionato.