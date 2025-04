Come gioca il Barcellona? Ampiezza, pressing e fuorigioco: il calcio "semplice" di Flick

Le idee del tecnico tedesco si sono sposate al meglio con le caratteristiche degli uomini a sua disposizione: così il Barcellona è tornato al vertice.

Il successo attraverso il bel gioco: Hans-Dieter Flick ha sposato da subito e al meglio le guide linee del DNA blaugrana. Il suo Barcellona, semifinalista di questa edizione Champions League, ha idee e principi tattici chiari.

Tanto talento in rosa, da Yamal a Raphina solo per citarne due, e una precisa organizzazione tattica che sta valorizzando al meglio tutte le risorse della rosa. Il Barcellona gioca un calcio “semplice” e fluido e risultati stanno dando ragione ai blaugrana.

Il Barcellona è primo in Liga a +4 sul Real Madrid dopo 31 giornate di campionato e ha già in tasca il pass per la semifinale di Champions League dove sfiderà una tra Inter e Bayern Monaco.

Ma come gioca il Barcellona? Che modulo adotta e quali sono i punti di forza e i lati deboli della squadra di Hans-Dieter Flick.