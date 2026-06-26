Come fa il Como a spendere 60 milioni di Nico Paz? Cosa dice il Fair Play Finanziario e le possibili cessioni

Dal punto di vista puramente economico, non sorprende che il Como sia riuscito a effettuare un investimento simile.





Il club è riuscito a passare in pochi anni dalla Serie D alla Serie A e ora anche alla Champions League grazie agli ingenti investimenti che la famigliaHartono (i fratelli Robert e Michael Hartono hanno un patrimonio stimato di oltre 50 miliardi di euro, il che li pone tra gli uomini più ricchi del mondo) ha fatto per la società del Lago: poco meno di 400 milioni di euro, basti considerare che solo nella stagione 2024/25 i soci della holding Sent Entertainment Ltd che controlla il club e le attività collaterali aveva messo sul piatto 134 milioni di euro.





Il Como non ha alcun debito nei confronti delle banche, tutto viene coperto con versamenti continui dei soci e questo è un punto che distingue i lariani da molti altri club. La società, guidata dal presidente Mirwan Suwarso, investe tanto tra calciatori, staff e anche infrastrutture rimandando i ricavi collaterali alla squadra. Non dipendendo da investitori esterni o banche, è possibile dunque ottenere anche grosse perdite anno dopo anno.