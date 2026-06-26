Come fa il Como a spendere 60 milioni di Nico Paz? Cosa dice il Fair Play Finanziario e le possibili cessioni

Alla fine è successo: il Como è riuscito a tenersi Nico Paz.
Convinto il Real Madrid e respinti i possibili inserimenti di altre squadre, a partire dall'Inter, in un'operazione senza precedenti per il club lariano che ha sfruttato la prelazione e trovato un nuovo accordo con le merengues.
Il Como si è ripreso Paz per 60 milioni di euro, una cifra che è anche una dichiarazione d'intenti perché evidenzia come la società della famiglia Hartono sia pronta a imporsi stabilmente nell'élite del calcio italiano ed europeo, confermando in rosa il suo giocatore più rappresentativo per presentarsi in Champions League.
Ma proprio la partecipazione alla massima competizione europea solleva un interrogativo: come può il Como sostenere l'operazione Nico Paz nonostante i paletti del Fair Play Finanziario UEFA? Analizziamo l'intera vicenda.