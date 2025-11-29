Pubblicità
Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Come e dove vedere la finale di Libertadores gratis e in chiaro in tv: Palmeiras-Flamengo sarà visibile senza abbonamento

Il derby brasiliano decreterà la regina del Sudamerica per il 2025: dove si potrà vedere la grande finale di Lima in chiaro e senza costi di abbonamento.

Il giorno della grande finale di Copa Libertadores è arrivato: Palmeiras e Flamengo si giocano a Lima, Capitale del Perú, la conquista del trofeo più importante del calcio sudamericano a livello di club.

La gara mette dunque di fronte due formazioni brasiliane, proprio com'era accaduto un anno fa: nel 2024, a Buenos Aires, era stato il Botafogo a imporsi sull'Atletico Mineiro e a diventare campione continentale.

La buona notizia per gli appassionati di calcio sudamericano è che la gara sarà visibile gratis: per vederla, dunque, non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento.

Dove si vedrà Palmeiras-Flamengo, finale della Copa Libertadores 2025? Tutte le informazioni utili.

  • QUANDO SI GIOCA PALMEIRAS-FLAMENGO

    L'orario di inizio di Palmeiras-Flamengo sono le 22 ora italiana: la gara prenderà dunque il via alle 16 orario di Lima, considerando come siano 6 le ore di differenza tra il nostro paese e il Perú.

  • PALMEIRAS-FLAMENGO SU COMO TV GRATIS

    La gara tra Palmeiras e Flamengo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Como TV, emittente legata al Como con un palinsesto ricchissimo a livello di calcio internazionale: tra i campionati proposti ci sono ad esempio quello argentino, quello saudita, quello scozzese e non solo.

    La finale sarà visibile in chiaro: Como TV, che inizialmente era a pagamento con tanto di abbonamento da pagare, è diventata completamente gratuita da qualche mese.

  • COME VEDERE COMO TV

    Per vedere Como TV, piattaforma che detiene i diritti della Copa Libertadores e che prima della finale ha trasmesso tutte le partite della competizione in diretta, si deve scaricare l'app. La gara sarà visibile dunque in streaming.

    L'app in questione è utilizzabile sia su un moderno televisore compatibile con il servizio che su un qualsivoglia dispositivo mobile, come un computer, un cellulare oppure un tablet.

    In alternativa si può vedere Palmeiras-Flamengo accedendo al sito ufficiale di Como TV, sempre da un qualsiasi dispositivo mobile e sempre in streaming.

