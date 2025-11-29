Come e dove vedere la finale di Libertadores gratis e in chiaro in tv: Palmeiras-Flamengo sarà visibile senza abbonamento

Il giorno della grande finale di Copa Libertadores è arrivato: Palmeiras e Flamengo si giocano a Lima, Capitale del Perú, la conquista del trofeo più importante del calcio sudamericano a livello di club.
La gara mette dunque di fronte due formazioni brasiliane, proprio com'era accaduto un anno fa: nel 2024, a Buenos Aires, era stato il Botafogo a imporsi sull'Atletico Mineiro e a diventare campione continentale.
La buona notizia per gli appassionati di calcio sudamericano è che la gara sarà visibile gratis: per vederla, dunque, non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento.
Dove si vedrà Palmeiras-Flamengo, finale della Copa Libertadores 2025? Tutte le informazioni utili.