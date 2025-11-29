Come e dove vedere la finale di Libertadores gratis e in chiaro in tv: Palmeiras-Flamengo sarà visibile senza abbonamento

La gara tra Palmeiras e Flamengo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Como TV, emittente legata al Como con un palinsesto ricchissimo a livello di calcio internazionale: tra i campionati proposti ci sono ad esempio quello argentino, quello saudita, quello scozzese e non solo.

La finale sarà visibile in chiaro: Como TV, che inizialmente era a pagamento con tanto di abbonamento da pagare, è diventata completamente gratuita da qualche mese.