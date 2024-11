Come cambia la Roma con Saelemaekers e come può utilizzarlo Ranieri

Il rientro del belga dall'infortunio, con le sue caratteristiche, offre diverse soluzioni tattiche al nuovo allenatore della Roma.

In un momento in cui il ciglio del baratro è ben oltre la distanza minima consentita per stare sereni, la Roma cerca nuove soluzioni.

Per uscire dalla crisi iniziata con l'esonero di De Rossi e proseguita con l'arrivo e la despedida nell'arco di un mese e mezzo di Juric, i giallorossi puntano tra gli altri anche su Alexis Saelemaekers.

Il rientro del belga permetterà a Ranieri, arrivato a sollevare la situazione dopo aver trovato le macerie lasciate da altri, di provare diverse soluzioni tattiche. Vediamo quali.