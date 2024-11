Come cambia la Juventus con l'infortunio di Cabal: tra giovani e mercato, le possibili mosse bianconere

Il ko del difensore colombiano accentua ancora di più l'emergenza in casa Juventus: Thiago Motta si ritrova con soli tre centrali di difesa.

Inizia nel modo peggiore la sosta delle nazionali per la Juventus. Il club bianconero, infatti, è costretto a fare i conti con il grave infortunio occorso a Juan Cabal, fermatosi durante una sessione di allenamento con la maglia della Colombia.

Un problema di enorme portata per il classe 2001, perché i primi riscontri avrebbero evidenziato un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Il calciatore, già di ritorno verso Torino, si sottoporrà ad ulteriori visite presso il J|medical, ma la sensazione è che la primissima diagnosi possa trovare presto conferma.

Per la Juventus si tratterebbe del secondo grave stop, dopo quello occorso a Bremer, che - soprattutto in vista di gennaio - impone dovute riflessioni in vista della fase clou della stagione.