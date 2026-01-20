Come cambia la Fiorentina a centrocampo: da Sohm e Richardson a Brescianini e Fabbian, per Vanoli è un upgrade

In attesa che il lavoro di Fabio Paratici inizi concretamente, il che avverrà solo all'inizio di febbraio, la Fiorentina sta facendo sul serio durante il mercato invernale. Specialmente a centrocampo, considerato evidentemente il reparto più bisognoso di rinforzi.
Due sono i volti nuovi per la rosa di Paolo Vanoli. Uno è già stato ufficializzato, ovvero Marco Brescianini, mentre Giovanni Fabbian è in arrivo dal Bologna: l'operazione è destinata a concretizzarsi nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore.
Due sono anche i giocatori che nella seconda parte della stagione non indosseranno la maglia viola: Simon Sohm si prepara a passare proprio al Bologna nell'ambito di uno scambio con Fabbian, mentre Amir Richardson è destinato al Copenhagen, squadra che peraltro questa sera affronterà il Napoli in Champions League.
Numericamente cambia poco. Dal punto di vista della qualità, invece, cambia parecchio. In meglio, almeno in linea teorica e in attesa del verdetto sovrano del campo.