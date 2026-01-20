Come cambia la Fiorentina a centrocampo: da Sohm e Richardson a Brescianini e Fabbian, per Vanoli è un upgrade

L'arrivo di Fabbian alza la qualità e la presenza nel centrocampo della Fiorentina. Il giocatore uscito dalle giovanili dell'Inter, peraltro, ha appena segnato proprio ai viola: domenica è stato lui a battere di testa De Gea, riaprendo parzialmente il Derby dell'Appennino comunque finito 2-1 per la squadra di Vanoli.

Corsa, una lotta per la squadra che in una situazione così delicata è manna dal cielo, ma anche buone qualità tecniche: queste sono le caratteristiche di Fabbian. Uno che a Bologna si è a volte trovato chiuso dai tanti centrocampisti presenti nella rosa di Thiago Motta prima e di Italiano poi, ma che bene o male è spesso riuscito a lasciare il segno. Anche dal punto di vista realizzativo 11 goal e 3 assist in 91 presenze da quando, nell'estate del 2023, si è trasferito sotto le Due Torri.

Fabbian, poi, ha la non comune capacità di giocare in più posizioni del campo e in più ruoli: centrocampista centrale a due, mezzala in un centrocampo a tre o in un 4-1-4-1 (il nuovo modulo con cui Vanoli sta propiziando la risalita della Fiorentina), ma anche trequartista in un 4-2-3-1, anche se con caratteristiche diverse da un Odgaard o da un Gudmundsson.