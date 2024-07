Come cambia l'attacco della Lazio senza Immobile: da Castellanos e il jolly Noslin, la strategia sul mercato

L'addio dell'ex capitano lascia un buco da 207 goal: chi prende il suo posto? Le gerarchie di Baroni e le posizioni di Taty Castellanos e Noslin.

207 goal in otto stagioni. Il miglior marcatore della storia del club. L’addio di Ciro Immobile lascia un vuoto enorme in casa Lazio non solo dal punto di vista della leadership e del carisma, ma soprattutto sotto l’aspetto realizzativo.

Dopo la decisione dell’ex capitano e della società biancoceleste di dividere le loro strade, ora tocca al nuovo allenatore Marco Baroni trovare le soluzioni giuste per il reparto avanzato biancoceleste e per sostituire l’attaccante classe 1990 di Torre Annunziata, Scarpa d’Oro nel 2020.

Dopo una prima stagione in chiaroscuro, quella appena iniziata dovrà essere l’annata di Valentin ‘Taty’ Castellanos, con l’argentino chiamato al definitivo salto di qualità. Occhio a Noslin, che Baroni conosce bene dopo averlo allenato nella seconda parte della passata stagione al Verona, mentre il mercato potrà regalare all’allenatore toscano qualche sorpresa, anche se la strategia della società appare chiara.

Ma come cambia l’attacco della Lazio dopo la cessione di Ciro Immobile al Besiktas e l’addio dell’ex capitano dopo otto stagioni in maglia biancoceleste?