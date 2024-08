Come cambia il mercato dell'Atalanta dopo l'infortunio di Scamacca: le strategie di Gasperini

L'infortunio di Scamacca, in attesa degli esami strumentali, potrebbe imporre nuove soluzioni di mercato alla Dea in vista della prossima stagione.

La pesante sconfitta maturata al Tardini contro il Parma ha lasciato in eredità una notizia davvero pesante per l'Atalanta, il cui tardo pomeriggio emiliano è stato macchiato dall'infortunio di Gianlcuca Scamacca.

L'attaccante della Dea, nel tentativo di agganciare un pallone in area, è atterrato in malo modo sul terreno di gioco subendo un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il numero 9 della Dea è stato ovviamente sostituito e ora saranno necessari gli esami strumentali per capire l'entità del problema riscontrato dall'attaccante romano.

Qualora l'infortunio si rivelasse più serio del previsto, l'Atalanta sarebbe costretta ad intervenire istantaneamente sul mercato