Come è andata la prima partita di Kvaratskhelia con il PSG: titolare contro il Reims, subito protagonista

PSG-Reims 1-1, Kvara offre a Dembelè l'assist del momentaneo vantaggio. Il georgiano aspetta ora la possibile qualificazione ai playoff di Champions.

Per la prima volta nella storia del PSG, un giocatore georgiano ha indossato la loro gloriosa maglia. Parliamo ovviamente di Kvicha Kvaratskhelia, che ufficializzato il trasferimento a Parigi è stato lanciato da Luis Enrique nella partita di sabato 25 gennaio contro il Reims.

Un esordio casalingo per Kvara, schierato titolare in una corsia di sinistra che ha visto presenti anche Nuno Mendes come terzino e Lee Kang-In come mezz'ala. La fascia mancina è stata quella più pericolosa in un match chiuso come quello andato in scena al Parco dei Principi, sbloccato da un goal di Dembelé su assist dello stesso ex esterno del Napoli e chiuso sull'1-1 dal pareggio di Nakamura.

Per Kvara un primo assaggio di PSG positivo dal punto di vista personale (meno da quello di squadra), titolare anche in virtù dell'impossibilità di essere inserito tra i titolari dell'ultima partita di Champions League prevista mercoledì. Fuori lista, il georgiano verrà integrato solamente in caso di qualificazione ai playoff del team francese ancora in bilico: contro lo Stoccarda dentro o fuori, vista l'ufficiale qualificazione non ancora raggiunta.