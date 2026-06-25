Com'è andato l'incontro Real Madrid-Como per Nico Paz e cosa cambia per il futuro dell'argentino: spunta una nuova recompra

Giovedì 25 giugno doveva essere la giornata decisiva per capire il futuro di Nico Paz.
In questa data era infatti previsto il tanto atteso incontro tra Real Madrid e Como, ovvero le due società che al momento controllano il cartellino dell'argentino.
Da una parte il club spagnolo che vorrebbe riportare alla base Nico Paz subito esercitando la recompra, dall'altra quello italiano che sperava di trattenerlo almeno un'altra stagione.
Alla fine dall'incontro potrebbe uscire una specie di via di mezzo con un nuovo accordo tra Real Madrid e Como. A cifre però molto diverse.