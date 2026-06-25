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Lelio Donato

Com'è andato l'incontro Real Madrid-Como per Nico Paz e cosa cambia per il futuro dell'argentino: spunta una nuova recompra

Calciomercato
Como
Real Madrid
Inter

Il Real Madrid avrebbe proposto un nuovo accordo al Como che permetterebbe ai lariani di avere una corsia preferenziale per Nico Paz. Altrimenti si aprirà un'asta aperta a tutti, Inter compresa.

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Giovedì 25 giugno doveva essere la giornata decisiva per capire il futuro di Nico Paz.

In questa data era infatti previsto il tanto atteso incontro tra Real Madrid e Como, ovvero le due società che al momento controllano il cartellino dell'argentino.

Da una parte il club spagnolo che vorrebbe riportare alla base Nico Paz subito esercitando la recompra, dall'altra quello italiano che sperava di trattenerlo almeno un'altra stagione.

Alla fine dall'incontro potrebbe uscire una specie di via di mezzo con un nuovo accordo tra Real Madrid e Como. A cifre però molto diverse.

  • LA SCELTA DEL REAL MADRID

    Nico Paz non viene considerato un elemento indispensabile nel nuovo progetto tecnico guidato da Josè Mourinho.

    Allo stesso tempo l'argentino resta un tesoro tecnico ma anche economico che il Real Madrid vuole fare fruttare al meglio. Da qui la decisione, confermata durante l'incontro col Como, di esercitare subito il diritto di recompra.

    Nico Paz dunque almeno temporaneamente tornerà ad essere un giocatore dei Blancos che per averlo indietro, come da accordi precedenti, verserà appena nove milioni di euro.

    Respinta quindi la richiesta del Como di rimandare la recompra alla prossima estate quando il Real Madrid avrebbe potuto ricomprare Nico Paz per 10 milioni di euro.

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  • NUOVO ACCORDO COL COMO?

    Allo stesso tempo i rapporti tra Como e Real Madrid restano ottimi, ecco perché il club spagnolo sarebbe pronto ad offrire una sorta di corsia preferenziale ai lariani.

    Il Real Madrid è disposto a cedere nuovamente Nico Paz al Como per 60 milioni di euro entro pochi giorni. Ma manterrebbe il controllo sull'argentino tramite una nuova recompra.

    Stavolta però i Blancos per riportare alla base l'argentino dovrebbero versare alla società lariana ben 80 milioni di euro.

    Resta da capire se il Como potrà sborsare i 60 milioni chiesti dal Real Madrid per acquistare Nico Paz. O se magari sarà necessario sacrificare un altro pezzo pregiato della rosa di Fabregas per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

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  • LA POSSIBILE ASTA

    Nel caso in cui il Como decidesse di rinunciare definitivamente a Nico Paz, il Real Madrid lo metterà comunque sul mercato.

    Ma a quel punto il prezzo di vendita dell'argentino non sarebbe più di 60 milioni di euro. Cifra che rappresenterebbe di fatto la base di una possibile asta.

    Nico Paz infatti è molto apprezzato soprattutto in Premier League. E come dimostra il caso Palestra per i club inglesi non sarebbe un grosso problema spingersi anche fino a quota 80 milioni.

    In quel caso, ovviamente, il Real Madrid accetterà di perdere definitivamente il controllo su Nico Paz e non verrà inserita alcuna clausola per la recompra.

  • L'INTER OSSERVA

    E l'Inter? Non è un mistero che Nico Paz rappresenti il vero sogno proibito del calciomercato nerazzurro.

    Al momento in Viale della Liberazione restano in attesa di capire le prossime mosse del Como. Ma se i lariani non riusciranno a riacquistare l'argentino ecco che l'Inter potrebbe tornare in corsa.

    Il piano dei nerazzurri sarebbe quello di investire su Nico Paz l'intero tesoretto che era stato stanziato per arrivare a Marco Palestra. E magari ricavare qualcos'altro da alcune cessioni.

    In uscita ci sono Frattesi, Luis Henrique, Diouf ma anche Asllani e Pavard, rientrati dai prestiti così come Akinsanmiro e forse anche Stankovic junior. Un vero e proprio tesoretto che potrebbe tornare utile per arrivare al sogno Paz.

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