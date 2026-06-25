Com'è andato l'incontro Real Madrid-Como per Nico Paz e cosa cambia per il futuro dell'argentino: spunta una nuova recompra

E l'Inter? Non è un mistero che Nico Paz rappresenti il vero sogno proibito del calciomercato nerazzurro.

Al momento in Viale della Liberazione restano in attesa di capire le prossime mosse del Como. Ma se i lariani non riusciranno a riacquistare l'argentino ecco che l'Inter potrebbe tornare in corsa.

Il piano dei nerazzurri sarebbe quello di investire su Nico Paz l'intero tesoretto che era stato stanziato per arrivare a Marco Palestra. E magari ricavare qualcos'altro da alcune cessioni.

In uscita ci sono Frattesi, Luis Henrique, Diouf ma anche Asllani e Pavard, rientrati dai prestiti così come Akinsanmiro e forse anche Stankovic junior. Un vero e proprio tesoretto che potrebbe tornare utile per arrivare al sogno Paz.