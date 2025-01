C. Casadei

Il giovane talento azzurro fa il suo ritorno in Italia dopo due anni e mezzo: con i Blues non è mai riuscito a trovare lo spazio che cercava.

La Lazio ha deciso di rafforzarsi sul mercato di gennaio, in particolar modo con un colpo a centrocampo.

I biancocelesti sono vicini a chiudere il primo acquisto di questa sessione invernale, ovvero Cesare Casadei dal Chelsea.

Il classe 2003 fa il suo rientro in Italia dopo due stagioni e mezzo in Inghilterra, nelle quali non è mai riuscito ad imporsi e a conquistare un posto da titolare con i Blues.