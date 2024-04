Colpani è il giocatore più sostituito d'Europa: 26 volte su 30 presenze da titolare

Il mancino del Monza ha giocato solo quattro partite di Serie A dal primo all'ultimo minuto: nessuno come lui nei top 5 campionati europei.

Al minuto 76 di Monza-Napoli, domenica scorsa, Raffaele Palladino ha effettuato due sostituzioni: Kyriakopoulos ha preso il posto di Birindelli e Valentin Carboni quello di Gagliardini. Erano, rispettivamente, il quarto e il quinto cambio. Dunque, gli ultimi due consentiti dal regolamento.

Andrea Colpani, che del Monza è in questo momento il calciatore più rappresentativo, è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto. Forse perché non molti minuti prima aveva realizzato un goal stupendo, con un sinistro a giro alle spalle di Meret non meno bello delle perle di Politano e Zielinski. O forse perché il quadro tattico della partita lo richiedeva.

In ogni caso, si è trattato quasi di un evento. Vedere Colpani che gioca una partita intera, nonostante classe e qualità possano suggerire il profilo di un calciatore quasi imprescindibile, è come fare cinquina alla tombola: si verifica poche, pochissime volte.