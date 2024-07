Colombia-Panama dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o Mola? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Colombia e Panama a confronto in uno dei quarti di finale di Copa America: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Dopo lo spettacolo dei gironi, in cui non sono mancate le sorprese, la Copa America è giunta alla fase a eliminazione diretta: è il momento dei quarti di finale, con la sfida tra Colombia e Panama.

I 'Cafeteros' hanno chiuso il loro raggruppamento al primo posto davanti al Brasile con sette punti, mentre la selezione centramericana si è accontentata della seconda piazza alle spalle dell'Uruguay e davanti ai padroni di casa degli Stati Uniti.

In questa pagina troverete tutte le info per rimanere aggiornati su Colombia-Panama: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.