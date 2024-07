Alle Olimpiadi c'è anche un giocatore del Napoli: tra i convocati del Mali anche l'ex Milan Coli Saco, occhio alla chance con Conte

Spalletti era pronto a farlo esordire contro la Juventus, con Garcia poteva rimanere in prima squadra: Coli Saco continua a crescere.

Finalmente le Olimpiadi. Terminato l'Europeo tedesco con la vittoria della Spagna, con il torneo Under 19 alle fasi finali, in Francia parte l'avventura delle squadre maschili e femminili qualificate a Parigi 2024. Come di consueto nelle ultime edizioni non ci sarà l'Italia, oramai fuori dai Giochi dal 2008.

Nessun giocatore italiano, nessuna giocatrice italiana, ma alcuni volti della Serie A, della Serie B e della Serie C convocati dai vari selezionatori per le partite al via il 24 luglio, ancora una volta prima della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi (prevista il 26).

Ci sarà ad esempio Lucas Beltran della Fiorentina, Tanner Tessmann del Venezia ed Eldor Shomurodov della Roma. Insieme ad alcuni giocatori conosciuti dal grande pubblico, per questioni di mercato o stagioni in A, anche calciatori che non hanno ancora avuto modo di giocare nella massima serie dopo essere cresciuti con club di prima fascia. Basti pensare a Coli Saco, ex Milan attualmente sotto contratto con il Napoli.