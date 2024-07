La clausola di Rafael Leão è scaduta a mezzanotte: a quanto ammontava e cosa cambia per il Milan

Da oggi chi vorrà prendere il portoghese non potrà più farlo pagando la clausola rescissoria da 175 milioni: sarà necessario accordarsi con il Milan.

La palla è passata nelle mani del Milan. Da adesso, in maniera totale e definitiva. La clausola rescissoria di Rafael Leão, questione sempre piuttosto delicata durante una finestra di mercato, non esiste più.

Era valida fino a ieri, ora non più: è infatti scaduta da qualche ora: per la precisione, alla mezzanotte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio, come da accordi precedenti. E ora il Milan ha tutto il potere nelle proprie mani.

Se fino a ieri un club interessato a Leão avrebbe potuto strapparlo al Milan pagando la clausola, in pratica, da oggi non può più farlo.