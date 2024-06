Il dominio di Bundesliga e Borussia Dortmund nelle classifiche degli spettatori in Europa nel 2023/24

I dati sui campionati e sulle squadre che hanno riempito maggiormente i propri stadi nella stagione appena finita: Serie A in crescita.

Al di là di quanto avvenuto in Champions League, in finale con il Real Madrid, la stagione del Borussia Dortmund in termini di seguito può essere considerata molto positiva.

Stando all'analisi condotta da Calcio e Finanza, infatti, il "muro giallo" occupa la prima posizione in quanto a spettatori allo stadio nella Bundesliga appena conclusa, quella 2023/24.

C'è anche un aspetto positivo che riguarda l'Italia, nelle classifiche sui dati rielaborati in base a indiscrezioni e cifre rese note da club e leghe: la Serie A è in crescita.