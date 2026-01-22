La classifica del Ranking UEFA dopo le partite delle italiane: Serie A ancora quinta, ma c'è speranza

Doveva essere la tre-giorni del riscatto per le sei squadre italiane impegnate in Europa (la Fiorentina ha già concluso il proprio girone continentale), ma gli impegni di Inter, Atalanta, Napoli, Juventus, Roma e Bologna non sono stati certo esaltanti. La classifica del Ranking UEFA, quella che determina la possibilità di avere una squadra in più nella prossima Champions League, vede la Serie A lontana dalle prime due posizioni, ovvero quelle che permettono almeno cinque compagini nel massimo torneo 2025/2026.

La vittoria della Roma contro lo Stoccarda è stata solamente la seconda nelle sei partite, dopo che mercoledì la Juventus aveva superato il Benfica per 2-0. Due anche i pareggi, ovvero quelli di Bologna (2-2 in rimonta contro il Celtic) e Napoli (1-1 contro il Copenaghen) , e due pesanti k.o, da parte di Inter (1-3 contro l'Arsenal) e Atalanta (2-3 contro l'Athletic Bilbao).

Nonostante le gare di Champions ed Europa League non siano andate come ci si aspettava, la possibilità di vedere ancora tutte e sette le squadre nella fase ad eliminazione diretta, con la Fiorentina già certa di giocare i playoff di Conference, vede ancora presenti le chances di quella squadra tanto agognata e già raggiunta per la passata stagione.