Pubblicità
Pubblicità
Roma Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

La classifica del Ranking UEFA dopo le partite delle italiane: Serie A ancora quinta, ma c'è speranza

L'Italia è ancora lontana dal secondo posto che vale una squadra in più nella prossima Champions, ma può contare su sei team sicuri di giocare almeno i playoff. Non possono dire lo stesso le rivali Germania, Francia e Spagna, con diverse eliminazioni già certe. Per il primo posto la Premier è in fuga e sembra aver già prenotato lo slot extra.

Pubblicità

Doveva essere la tre-giorni del riscatto per le sei squadre italiane impegnate in Europa (la Fiorentina ha già concluso il proprio girone continentale), ma gli impegni di Inter, Atalanta, Napoli, Juventus, Roma e Bologna non sono stati certo esaltanti. La classifica del Ranking UEFA, quella che determina la possibilità di avere una squadra in più nella prossima Champions League, vede la Serie A lontana dalle prime due posizioni, ovvero quelle che permettono almeno cinque compagini nel massimo torneo 2025/2026.

La vittoria della Roma contro lo Stoccarda è stata solamente la seconda nelle sei partite, dopo che mercoledì la Juventus aveva superato il Benfica per 2-0. Due anche i pareggi, ovvero quelli di Bologna (2-2 in rimonta contro il Celtic) e Napoli (1-1 contro il Copenaghen) , e due pesanti k.o, da parte di Inter (1-3 contro l'Arsenal) e Atalanta (2-3 contro l'Athletic Bilbao).

Nonostante le gare di Champions ed Europa League non siano andate come ci si aspettava, la possibilità di vedere ancora tutte e sette le squadre nella fase ad eliminazione diretta, con la Fiorentina già certa di giocare i playoff di Conference, vede ancora presenti le chances di quella squadra tanto agognata e già raggiunta per la passata stagione.

  • LA TOP TEN DEL RANKING UEFA

    1. Inghilterra, 16.847

    2. Germania, 14.035

    3. Polonia, 13.652

    4. Spagna, 13.312

    5. Italia, 13.071

    7. Portogallo, 13.050

    8. Francia, 12.071

    6. Cipro, 11.406

    9. Grecia, 10.650

    10. Danimarca, 10.500

    • Pubblicità

  • ITALIANE TUTTE IN CORSA

    Dopo il settimo turno di Champions ed Europa League, la maggior parte delle squadre italiane è certa di avere un posto nella fase ad eliminazione diretta, anche se per ora solamente per i playoff.

    Atalanta, Inter e Juventus giocheranno almeno gli spareggi, mentre il Napoli è l'unica italiana di Champions che non ha ancora raggiunto una sicurezza 'minima' per le fasi post girone unico.

    In Europa League anche la Roma è certa di un posto nei playoff e giocherà per gli ottavi alla pari del Bologna, quest'ultima però ben più lontana dalla possibilità di saltare gli spareggi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PUNTO CHIAVE PER IL RANKING

    Ogni paese europeo raccoglie punti in base a vittorie, pareggi, passaggi del turno e posizione finale nel girone unico. Una volta ottenuto il punteggio, questo viene diviso per il numero di squadre che ha cominciato il cammino ad agosto. Nelle varie fasi delle coppe europee, il punteggio viene diviso per il numero di squadre iniziale, anche se una o più sono state eliminate nel corso del tempo: si tratta del punto chiave che permette alla Serie A di sperare in vista dei prossimi match.

    Rispetto alla Serie A, che come detto ha sei squadre sicure almeno dei playoff e una, il Napoli, che proverà a non fallire la gara finale contro il Chelsea, gli altri paesi europei non hanno la stessa certezza.

    Spagna e Germania, due delle maggiori rivali per uno dei due primi due posti della classifica ranking UEFA, sono già certe di non portare una squadra nella fase ad eliminazione diretta, vista l'eliminazione di Villarreal ed Entraicht a '90 dal termine del girone.

    Non solo, visto che rischiano di essere totalmente eliminate anche Marsiglia e Monaco per la Ligue 1, l'Athletic Bilbao per la Spagna e il Bayer Leverkusen per la Germania.

    Relativamente alla Francia, la Ligue 1 non avrà sicuramente il Nizza nei playoff o negli ottavi, vista la deludentissima Europa League con tre punti ottenuti in sette turni.

  • FUGA PREMIER LEAGUE

    I primi due posti permettono di avere una squadra in più nella prossima Champions League, con il numero che potrebbe essere incrementato con ulteriori modi (vincere la Champions e/o l'Europa League con team fuori dalle prime posizioni in campionato), ma uno sembra essere già prenotato dalla Premier League.

    L'Inghilterra, che rispetto alle altre nazioni può contare su 9 squadre totali e ben 6 in Champions, è in fuga rispetto alle altre big della classifica: l'Arsenal è capolista di Champions e già agli ottavi, mentre Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool e Newcastle hanno ottime chances di raggiungerla nell'ultimo turno.

    Non è da meno l'Aston Villa, già qualificato agli ottavi di Europa League, mentre il Nottingham giocherà i playoff al pari del Crystal Palace in Conference League.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE AVVERSARIE DELL'ITALIA

    La lotta dell'Italia è dunque principalmente per il secondo posto, nonostante matematicamente non sia certo escluso neanche il primo. 

    Per raggiungerlo la Serie A dovrà battagliare principalmente con Germania e Spagna, che come detto rischiano di dover dividere il proprio punteggio per un alto numero di squadre nonostante l'eliminazione di diverse di queste.

    In mezzo il discorso della Polonia, che conta tre squadre in Conference League con cui sognare il secondo posto: rispetto alle big europee deve dividere il proprio punteggio solamente per quattro, anche se una è stata già eliminata (Legia Varsavia) e limita il sogno, alquanto complicato, di chiudere 2° nella classifica ranking UEFA.

0