Chi ha segnato più reti fin qui in campionato? La classifica marcatori della A 2024-2025, lotta al titolo tra Kean, Thuram, Retegui, Lautaro e Lucca.

Vinta da Lautaro Martinez nel 2023/2024, la classifica marcatori 2024/2025 vede in lotta principalmente Kean, Retegui e Thuram. Oltre alla vetta, però, per i giocatori di Serie A è importantissimo arrivare in doppia cifra, e magari oltre quota venti.

Ultime giornate di campionato per vincere la classifica marcatori: chi ha segnato più goal fin qui in Serie A?

(Ultimo aggiornamento: 23 febbraio, ore 9:30)