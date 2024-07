Ciro Immobile lascia la Lazio: in due anni da capocannoniere della Serie A all'addio e il passaggio al Besiktas

Si chiude dopo 8 anni, 207 goal e 3 trofei l'avventura dell'attaccante classe 1990 in biancoceleste: la fine della storia e i motivi dell'addio.

Un addio difficile. Gli occhi pieni di lacrime e la fine di una lunga storia d’amore. Una di quelle intense, vissute al massimo, tra traguardi e vette altissime e momenti di difficoltà in cui stringersi è la soluzione per superare i problemi. Nel matrimonio durato otto lunghi anni, la Lazio e Ciro Immobile si sono amati tanti, si sono amati davvero.

Ora però è tempo di separarsi. Nuovi orizzonti, nuove avventure, nuovi traguardi. Guardare al futuro, senza dimenticare il passato, ricco di gioie e successi conquistati a braccetto.

Il bomber più prolifico della storia ultracentenaria è in procinto di lasciare la Lazio. 207 goal in biancoceleste, una Scarpa d’Oro in bacheca insieme a tre trofei e ben quattro titoli di capocannoniere, tre in Serie A e uno in Europa League.

Una storia che sembrava di quelle infinite, con lieto fine, e che invece è pronta a scrivere la pagina d’addio. Un addio consumatosi a doppia velocità: lentamente dall’estate 2022 ad oggi, o meglio, fino all’offerta improvvisa del Besiktas, che in poche ore ha convinto l’attaccante a salutare la Capitale e tentare una nuova esperienza.

Ad attenderlo ci sono Istanbul e la Turchia. Una nuova avventura e una nuova sfida per dimostrare di essere ancora quel bomber implacabile che ha rubati il cuore del popolo biancoceleste.