Cinque squadre in Champions per l'Italia, svolta nel ranking dopo la tre giorni europea: la Serie A vola

Vittorie per cinque squadre su otto e ranking che sorride all'Italia: solamente Atalanta e Inter non hanno conquistato punti nella giornata europea.

No, la Serie A non ha cinque posti in Champions League assicurati anche nel 2025/2026. Per ora, infatti, il movimento calcistico italiano è certa di avere quattro squadre nel prossimo torneo, rivoluzionato dalla stagione in corso. Ma per averne cinque, bisognerà lottare fino alla primavera.

Dopo aver conquistato le cinque squadre in Champions nei primi mesi dell'anno, la Serie A è riuscita a riprendersi una posizione che potrebbre confermare tale numero anche nella prossima annata della massima competizione europea.

Se novembre si era chiuso con la Serie A all'inseguimento di Premier League e campionato portoghese, la tre giorni europea 10-12 dicembre ha non solo permesso all'Italia di prendersi il secondo posto, ma anche di allungare sulle inseguitrici grazie ai risultati delle otto squadre in gioco tra Champions, Conference ed Europa League.

L'articolo prosegue qui sotto

Solamente Inter e Atalanta non hanno portato punti alla Serie A, con il Bologna capace di pareggiare a casa Benfica e il resto delle squadre di vincere la propria partita. La Premier League rimane saldamente prima nonostante il k.o del Manchester City e del pareggio da parte del Tottenham, visti i successi di Chelsea, Manchester United, Liverpool, Aston Villa e Arsenal.