Cinque italiane in Champions, per l'amministratore delegato della Serie A è un male: "Parlo dal lato economico, non sportivo"

De Siervo spiega come secondo il proprio punto di vista le eventuali cinque squadre italiane in Champions danneggiano la Serie A.

I tifosi delle squadre italiane seguono con grande apprensione la classifica del Ranking UEFA. Come noto, infatti, i primi due campionati in graduatori al termine dell'annata 2024/2025 avranno un posto in più nella prossima Champions League, come capitato già nella passata stagione.

La Serie A punta a confermare le cinque squadre in Champions (ma potrebbero essere di più a seconda delle varie combinazioni con i successi, eventuali, dei due massimi trofei europei), e mentre milioni di fans sognano di vedere la propria squadra affrontare le più grandi squadre del continente, l'amministratore della Serie A Luigi De Siervo spiega come il quinto team italiano in Champions non aiuterebbe il movimento del campionato italiano.

De Siervo è intervenuto durante l'evento 'Calciomercato: un’opportunità per i club e per la Football Industry', spiegando in che modo le troppe squadre italiane in Champions League rappresentano un ostacolo alla crescita della Serie A.