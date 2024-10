Cinque italiane in Champions nel 24/25, e il prossimo anno? Il regolamento e come funziona per la Serie A

L'Italia non avrà sicuramente cinque squadre in Champions, ma potrebbe comunque riuscirci. C'è anche la possibilità di averne sei o sette.

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Per la prima volta nella storia la Serie A ha cinque squadre in Champions, annata 2024/2025. Con il nuovo format e il successo della Dea nella scorsa stagione di Europa League, l'Italia ha potuto mettere ai nastri di partenza del girone unico un numero record di team.

Per il 2025/2026, però, le cinque squadre italiane in Champions League non sono assicurate, anzi. Come già capitato nella scorsa stagione, infatti, le formazioni di Serie A dovranno far meglio delle colleghe estere per poter confermare il numero da record.

Fino a maggio, la Serie A dovrà conquistarsi nuovamente le cinque squadre in Champions, consapevole di non averle con certezza. E del desiderio di Bundesliga, Premier League, Liga, Ligue 1 e chissà, altri campionati, di essere il torneo premiato dall'UEFA.