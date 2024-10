Cichero espulso dopo 5 minuti in Frosinone-Pisa: era all'esordio da titolare in Serie B

Frosinone vs Pisa

Il diciottenne venezuelano, promosso titolare da Greco, ha lasciato subito in 10 i ciociari: era la sua prima apparizione dal 1' in prima squadra.

Cinque minuti. Cinque minuti appena. Tanto è durato il sogno di Alejandro Cichero, diciottenne attaccante venezuelano del Frosinone che per la prima volta si affacciava da titolare al mondo della Serie B.

L'esordio dal primo minuto contro il Pisa si è trasformato da sogno a incubo in un amen: il tempo di vedersi sventolare in faccia un cartellino rosso e di dover abbandonare il campo, in pratica, con tutta una partita da giocare.

Una sciocchezza che ha un valore (negativo) doppio guardando alla classifica: se il Frosinone è ultimo, il Pisa di Pippo Inzaghi, ovvero l'avversario odierno dei ciociari, è la squadra che sta comandando la Serie B.