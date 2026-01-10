Chivu verso Inter-Napoli: "Non è un confronto tra me e Conte, il calcio deve rimanere al livello dei giocatori"

Non c’era momento migliore per l’Inter per affrontare lo scontro diretto contro il Napoli: sei vittorie consecutive in campionato hanno consegnato ai nerazzurri il primato solitario, con tre punti di vantaggio sul Milan e quattro proprio sui partenopei.
Dopo un periodo di riadattamento iniziale, successivo agli anni di Simone Inzaghi, la squadra nerazzurra ha finalmente trovato piena consapevolezza nelle proprie capacità e ha iniziato a ottenere continuità anche negli scontri diretti, grazie ai successi contro Atalanta e Bologna.
La sfida contro gli azzurri di Antonio Conte può confermare quanto di buono visto nelle ultime settimane: tre punti significherebbero un +7 in classifica sugli avversari di giornata.
Alla vigilia del match di San Siro, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro una delle principali candidate allo Scudetto.