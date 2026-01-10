Chivu verso Inter-Napoli: "Non è un confronto tra me e Conte, il calcio deve rimanere al livello dei giocatori"

"Nel calcio c'è sempre da migliorare e gestire momenti diversi. C'è la maturità di una squadra e di un allenatore che deve fare delle scelte. È troppo semplice parlare di scontri diretti non vinti: la realtà dice che sono primo in classifica, con più punti di chi mi ha battuto in quelle partite. Siamo consapevoli dell'importanza di questi match, ma anche che tutti sono importanti e uguali".

"Non ho mai visto paura negli scontri diretti. Si lavora per dare continuità a prestazioni e risultati. Sappiamo bene quale sia l'importanza della gara di domani. I ragazzi sono maturati e hanno capito che bisognava aggiungere qualcosina. Quando succede questo cresce l'autostima, la consapevolezza che le cose fatte bene ti portano più possibilità di vincere le partite. Non so cosa vuol dire pareggiare, perdere o vincere: io so cosa vuol dire entrare in campo con una determinata mentalità, poi sono gli episodi che ti portano a ottenere o meno qualcosa".