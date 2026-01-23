Dalle 21:00 di venerdì 23 gennaio, in casa Inter, si parla solamente di tre protagonisti: Chivu, Dimarco e Luis Henrique. I primi due in positivo, il secondo in negativo. I tre sono legati dal cambio operato dal tecnico, che al 34' ha scelto di mandare in campo l'italiano per cambiare il match, visto lo 0-2 sorprendente ottenuto dal Pisa a San Siro. Risultato? Due assist, un goal e 6-2 finale.

Chivu ha avuto ragione inserendo Dimarco, protagonista assoluto di una gara in cui Luis Henrique non stava poi andando così male rispetto ai compagni, ma in cui appariva il sacrificabile numero uno tra i due esterni (Carlos Augusto è stato dirottato a destra dopo il cambio).

Ed è proprio ciò che Chivu, insieme agli altri argomenti di Inter-Pisa e del proseguo di stagione, ha affrontato ai microfoni di Dazn. In ritardo, visto un problema fisico alla schiena che il tecnico ha dovuto risolvere con delle terapie prima di intervenire.