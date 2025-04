Chivu ritrova la sua Inter: dal Triplete agli inizi in panchina, un legame oltre il sentimento

Il Triplete da calciatore, poi il ritorno da allenatore della giovanili: Chivu ritrova la sua Inter in una gara che non sarà mai come tutte le altre.

Cristian Chivu ha provato a renderla una partita come tutte le altre, ma sa benissimo che quella contro l’Inter sarà per forza di cosa una gara dal sapore speciale. Troppo stretto il legame tra la sua carriera, da calciatore prima e da allenatore poi, con i colori nerazzurri.

Sabato al Tardini, Chivu affronterà l’Inter da avversario in campionato. Dalla panchina guiderà il suo Parma in una gara che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza, il grande obiettivo dei gialloblù.

Davanti troverà una squadra in corsa per il Triplete, un percorso che Chivu conosce benissimo, essendo stato uno dei protagonisti di quella storica cavalcata che portò l’Inter a vincere tutto nel 2010. Una vita fa. Ma il legame di Chivu con l’Inter non potrà mai essere scalfito nemmeno dal tempo.