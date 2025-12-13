Chivu reagisce alle critiche: "Grande stagione dell'Inter, si travisa la realtà"

Giornata di vigilia per l'Inter, chiamata a scrollarsi di dosso le scorie relative al ko bruciante (e non esente da polemiche di natura arbitrale) rimediato contro il Liverpool in Champions League.
Sulla strada dei nerazzurri, in campionato, c'è il Genoa di Daniele De Rossi: da quando l'ex centrocampista si è seduto sulla panchina del 'Grifone', sono arrivati otto punti in quattro incontri.
Confronto tra vecchi compagni di squadra con Cristian Chivu, intervenuto nella consueta conferenza stampa ad Appiano Gentile.