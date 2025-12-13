Pubblicità
FC Internazionale v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Chivu reagisce alle critiche: "Grande stagione dell'Inter, si travisa la realtà"

Cristian Chivu risponde ai malumori seguiti ai passi falsi compiuti dall'Inter: "In estate ci davano per finiti e falliti, a dicembre invece siamo ancora qui. Su di noi troppe etichette".

Giornata di vigilia per l'Inter, chiamata a scrollarsi di dosso le scorie relative al ko bruciante (e non esente da polemiche di natura arbitrale) rimediato contro il Liverpool in Champions League.

Sulla strada dei nerazzurri, in campionato, c'è il Genoa di Daniele De Rossi: da quando l'ex centrocampista si è seduto sulla panchina del 'Grifone', sono arrivati otto punti in quattro incontri.

Confronto tra vecchi compagni di squadra con Cristian Chivu, intervenuto nella consueta conferenza stampa ad Appiano Gentile.

  • "STIAMO FACENDO UNA GRANDE STAGIONE"

    "Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, anche se siamo consapevoli di dover mettere il meglio che si ha e aggiungere qualcosa in più dal punto di vista di concentrazione, passione e divertimento. Dal mio punto di vista stiamo facendo una grande stagione, seppur con alti e bassi: stiamo cercando di eliminarli, ma le prestazioni e i risultati sono evidenti".

  • "DE ROSSI INTELLIGENTE E LEALE, DI LUI HO UN BELLISSIMO RICORDO"

    "Daniele (De Rossi, ndr) lo stimo molto, a roma ci ho condiviso 4 anni meravigliose, si integrò subito ed era capitano anche prima di portare la fascia, perché c'era Totti. Si è messo sempre a disposizione del gruppo, di lui ho apprezzato sempre l'intelligenza umana e calcistica, ho un ricordo bellissimo, è uno vero, leale, lo stimo molto".

  • "LA NOSTRA REALTÀ È BEN DIVERSA DA QUELLA DESCRITTA"

    "Dobbiamo continuare con fiducia migliorando gli errori fatti, senza perdere la consapevolezza. Le partite sotto la mia gestione - escludendo il Mondiale per Club - sono 21: forse abbiamo sbagliato 2 tempi, il primo con l'Udinese e la ripresa di Napoli, ma mai partite. Questo mi dà fiducia, questo gruppo ha voglia di essere dominante e continuare un percorso utile ad avvicinarci ai nostri obiettivi. La realtà del campo è ben diversa rispetto a quella che qualcuno in determinate sedi descrive".

  • "CI DAVANO PER FINITI E FALLITI, INVECE..."

    "Siamo partiti sotto alla lente, qualcuno ci definiva finiti e falliti ed invece siamo ancora qui, con un gruppo che ci ha sempre messo la faccia con orgoglio e personalità, dopo quest'estate non era scontato. Siamo a dicembre, abbiamo margini di miglioramento, ma non abbiamo mai voluto perdere l'identità in quanto a fame e voglia di essere dominanti in Italia ed Europa. Siamo sulla strada giusta. Io mi prendo quella che è la nostra identità, cercheremo di imparare dai nostri errori senza perderla".

  • "SULL'INTER TROPPE ETICHETTE"

    "Con chi ce l'ho quando parlo? Non ho sassolini ma bisogna parlare della realtà, Sono da 20 anni in questo club, le aspettative e le pressioni sono alte e bisogna vincere sempre, ma guardo anche ciò che stiamo portando in campo e facendo, non valuto solo un pareggio o una sconfitta. Non mi piacciono le etichette: secondo me sull'Inter se ne mettono un po' troppe".

  • "COL LIVERPOOL MEGLIO CHE COL COMO"

    "Dal punto di vista di impegno ed intensità abbiamo giocato meglio col Liverpool che col Como, non siamo stati inferiori ai Reds ed abbiamo aggiunto qualcosa in più rispetto al match coi lariani. Poi col Como vinci e col Liverpool no, ma è anche dovuto alla differenza di livello. Ad ogni modo, mi prendo le cose buone da entrambe le gare".

  • "COL GENOA OUT ACERBI, CALHANOGLU, DARMIAN, DUMFRIES, PALACIOS E DI GENNARO"

    "Chi salta il Genoa? Acerbi, Calhanoglu che ancora non ha ripreso ad allenarsi, Darmian, Dumfries e Palacios e Di Gennaro, che nn ci sono da un bel po'".

