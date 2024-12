Chiesa verso il ritorno in campo, Slot spiega: “Non gioca da mesi, non so cosa aspettarmi”

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, si sofferma sulle condizioni di Chiesa: “Ha bisogno di giocare, ma non è facile dargli minuti”.

Quella che sta vivendo Federico Chiesa è una prima parte di stagione molto complicata.

Approdato al Liverpool nel corso dell’estate, a causa di alcuni problemi di natura fisica ha sin qui visto pochissimo il campo. Di fatto la sua ultima presenza in una partita ufficiale risale allo scorso 25 settembre (assist in una sfida di EFL Cup contro il West Ham) e da allora lo si è visto in azione solo con la formazione Under 21 dei Reds.

Nel corso degli ultimi mesi, Chiesa ha lavorato per ritrovare la giusta condizione fisica e, come spiegato da Arne Slot, finalmente è tornato a disposizione.

Il tecnico del Liverpool ha spiegato quali sono le sue condizioni e lasciato intendere quando lo si potrebbe vivere in campo.