Chiesa torna in Serie A a gennaio? La confessione di Slot sul futuro dell'ex Juventus

Possibile ritorno a gennaio in Italia con la formula del prestito per Chiesa? Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, non esclude nulla.

L'esperienza in terra inglese di Federico Chiesa non sta procedendo come previsto: l'ex Juventus ha accusato il gap fisico con i compagni, maturato soprattutto in estate in concomitanza con l'esclusione dal progetto bianconero.

Arne Slot non ha nascosto di recente le difficoltà da questo punto di vista, sottolineando le differenze tra un campionato molto più tattico come la Serie A e un torneo in cui la componente fisica è fondamentale, ossia la Premier League.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Liverpool ha risposto alle domande in merito a una possibile cessione in prestito di Chiesa nel calciomercato invernale.