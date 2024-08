Chiesa, Osimhen, Koopmeiners e non solo: sarà una prima giornata di Serie A "dimezzata"

Il campionato riparte tra due giorni senza diversi elementi di spicco, tutti sull'uscio: il mercato estivo è aperto fino alla terza giornata.

Ah, il mercato. Delizia dei tifosi - dei tifosi a cui piace, almeno - e croce degli allenatori. Praticamente tutti, in questo caso. E il motivo, pensando alla data di chiusura della finestra estiva, è facilmente intuibile.

Si terminerà venerdì 30 agosto, il giorno in cui inizia la terza giornata di Serie A. Due turni, dunque, andranno in scena con il mercato ancora apertissimo. ll primo dei quali, quello che darà ufficialmente il via alle danze del nuovo campionato, prenderà il via tra appena due giorni.

Sarà una giornata un po' monca. Dimezzata, quasi. Priva di diversi elementi di altissimo livello e prestigio che, per questioni legate al mercato, saranno fuori causa: relegati al rango di esuberi, in rotta totale, oppure semplicemente dal destino incerto.

Perché col mercato aperto è così: il primo turno puoi giocarlo con la maglia della Juventus e il secondo con quella del Milan. E viceversa. È accaduto più volte, accadrà anche nei prossimi 15 giorni.