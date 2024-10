Chiesa al Liverpool non ingrana a causa degli infortuni, Slot: "Sta rimanendo indietro"

RB Lipsia vs Liverpool

Il calvario fisico di Federico Chiesa continua e gli farà saltare anche Lipsia-Liverpool, Slot: "Poco coinvolto, sono dispiaciuto per lui".

L'avventura di Federico Chiesa al Liverpool è partita a marce bassissime. Anzi, è proprio il caso di dire 'a folle'.

Già, perché l'esterno offensivo che i Reds hanno deciso di rilevare in estate dopo la rottura con la Juventus fatica a integrarsi nella nuova realtà: tutta colpa dei problemi fisici che lo stanno condizionando, compromettendone allenamenti e ambientamento in un calcio decisamente diverso come quello inglese.

A fare il punto sulle difficoltà di Chiesa, che salterà anche il match di Champions League a Lipsia, è stato il tecnico Arne Slot.