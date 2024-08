Chiesa-Juventus, rottura totale e Thiago Motta conferma: "Dovrà trovarsi una soluzione"

Thiago Motta chiarissimo sul futuro di Federico Chiesa, per cui non c'è più spazio nella Juve: "Chi è rimasto a casa è sul mercato".

La giornata di oggi segna definitivamente la rottura tra Federico Chiesa e la Juventus.

L'attaccante italiano, insieme agli altri giocatori fuori dal progetto, non è stato convocato per l'amichevole contro il Brest. Segnale già chiaro ma che ha trovato le conferme anche di Thiago Motta.

Il tecnico nel post partita infatti ha risposto spiegando la scelta di lasciare a casa così tanti giocatori tra cui appunto Chiesa.

"Non convocati per il mercato? Si, sia lui che gli altri che sono rimasti tranne Miretti", le parole di Thiago Motta su Chiesa e coloro che non sono stati convocati, tra cui ad esempio Tiago Djalò.