Chiesa e Danilo in gruppo: disponibili per Napoli-Juventus

Buone notizie per Allegri, che recupera Federico Chiesa e Danilo per Napoli-Juve: entrambi sono tornati in gruppo.

Federico Chiesa e Danilo ok per Napoli-Juventus. La doppia buona notizia, per Allegri, giunge a poco più di 48 ore dal big match del 'Maradona': sia l'attaccante che il difensore sono tornati in gruppo. L'articolo prosegue qui sotto I recuperi di Chiesa e Danilo rappresentano un'autentica boccata d'ossigeno per il tecnico livornese, alle prese con un centrocampo da inventare. Chiesa e Danilo titolari in Napoli-Juve? Vediamo le ultime sulla formazione bianconera in vista della sfida di domenica sera contro i campioni d'Italia.