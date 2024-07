Chiesa a confronto con Thiago Motta: intanto l'agente è stato avvistato a Londra

Oggi andrà in scena il primo confronto tra Chiesa e Thiago Motta: futuro in bilico, che potrebbe coincidere con una soluzione inglese.

Resta in forte bilico il futuro di Federico Chiesa, fresco di matrimonio con Lucia Bramani che non gli ha permesso di prendere parte al mini ritiro tedesco della Juventus e all'amichevole persa contro il Norimberga.

Vacanze leggermente più lunghe per il figlio d'arte, tornato ad allenarsi dopo un weekend di riposo: sarà l'occasione giusta per parlare a quattr'occhi con Thiago Motta e fare il punto in ottica futura.

Resta più che viva, infatti, l'opzione di un trasferimento in Inghilterra, rafforzata dall'avvistamento dell'agente in quel di Londra.