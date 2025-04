Chiesa campione col Liverpool, ma riceverà la medaglia della Premier League? Quante partite gli mancano

Al momento Federico Chiesa non soddisfa i requisiti minimi richiesti dal regolamento della Premier League per ricevere la medaglia celebrativa.

Una Premier League dominata e aritmeticamente vinta con quattro turni d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Il Liverpool di Arne Slot è divenuto campione d’Inghilterra per la ventesima volta nella sua storia.

La netta vittoria per 5-1 sul Tottenham ha dato il via alla festa dei Reds: il giusto riconoscimento dopo una marcia trionfale iniziata fin dalle prime battute della stagione.

Nella vittoria del Liverpool c’è anche un pizzico d’Italia: nella rosa dei Reds campioni d’Inghilterra è presente anche Federico Chiesa, esterno offensivo acquistato la scorsa estate dalla Juventus.

Il classe 1997 non è però riuscito a incidere, tanto che il suo contributo alla causa è stato quasi completamente irrilevante. Chiesa, come da regolamento della Premier League, infatti rischia addirittura di non ricevere la medaglia celebrativa per la vittoria del campionato.