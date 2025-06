Chiesa sull'addio alla Juventus: "Thiago Motta mi ha detto che non facevo parte del progetto. Allegri? Un vincente, mi ha dato tanto"

L'attaccante del Liverpool tra passato e futuro: "Tornare alla Juventus? Mai dire mai: ho tutte le carte in regola per tornare ai miei livelli".

Non è stata di certo la stagione più semplice della carriera per Federico Chiesa, che la scorsa estate ha lasciato l’Italia, e in particolare la Juventus, per trasferirsi al Liverpool, dove però ha trovato poco spazio.

Nonostante ciò, il classe 1997 ha conquistato la sua prima Premier League ed è ora determinato a riconquistare un ruolo da protagonista.

L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha spiegato le ragioni del suo addio ai bianconeri e ha elogiato il rapporto con Massimiliano Allegri, attuale nuovo allenatore del Milan.

Di seguito i passaggi principali di Federico Chiesa alla Gazzetta dello Sport.