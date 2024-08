Chiesa accetta il Barcellona: sì ai catalani, da cosa dipende il trasferimento dalla Juve

Il classe 1997, in uscita dalla Juventus, ha accettato la destinazione: ora il club catalano dovrà decidere se puntare su di lui per rinforzarsi.

La Juventus questa sera va in campo al Bentegodi contro il Verona, a caccia del primo posto solitario dopo 180 minuti, ma il focus non è solo sul campo.

Il club bianconero continua a lavorare alacremente a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, sia in entrata che in uscita.

Dopo aver annunciato l’arrivo di Nico Gonzalez dalla Fiorentina, Madama ha accolto in nottata Francisco Conceicao, preso dal Porto, in attesa di sviluppi sulla trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners.

Cristiano Giuntoli, CFO della Juve, lavora anche in uscita, con diversi esuberi da piazzare, tra i quali spicca Federico Chiesa.

Il classe 1997 è stato proposto al Barcellona, che sta valutando attentamente l’affare e le condizioni per portare il calciatore della Nazionale alla corte di Hans Flick.

Nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento significativo sull’asse Chiesa-Barcellona, in attesa di capire se il club catalano vorrà accelerare e andare all’assalto dell’ex Fiorentina.