Chiellini diventa brand ambassador di zondacrypto: successivamente entrerà nel Cda

Chiellini enterà in zondacrypto come membro non esecutivo responsabile dello sviluppo del mercato italiano.

Giorgio Chiellini diventa ufficialmente Brand Ambassador di zondacrypto, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell'Europa centrale e dell’est e sarà remunerato - in parte - sotto forma di token ZND, una criptovaluta che è alla base dell'ecosistema della piattaforma di scambio di criptovalute.

Successivamente, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di zondacrypto, come membro non esecutivo responsabile dello sviluppo del mercato italiano.

"Ancora una volta, giochiamo in squadra con i migliori" afferma Przemysław Kral,CEO di zondacrypto. "Come Ambassador abbiamo avuto prima un campione del mondo come David Trezeguet, ora un campione europeo in carica come Chiellini. Giorgio è una personalità riconoscibile, affidabile e ambiziosa,

sia nello sport che negli affari, con cui condividiamo gli stessi valori. Siamo entusiasti di avere una tale leggenda sportiva a bordo, per portare avanti la nostra mission di educare e rendere popolare il mondo delle criptovalute".