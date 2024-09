Chiara Beccari a Il Bianconero: "Alisha Lehmann umile, facevo la raccattapalle a Vinovo, ora gioco con Girelli"

L'attaccante classe 2004 della Nazionale si racconta: "Sogno un trofeo con Juve e Italia, per lo Scudetto rinuncio a tutti i giorni liberi".

Un sogno coltivato sin da bambina. A quattordici anni il trasferimento da San Marino in Piemonte per entrare nelle giovanili della Juventus.

Un’ascesa rapida che l’ha portata in prima squadra fino al debutto in prima squadra e in Serie A a soli sedici anni contro il Pomigliano.

Chiara Beccari, attaccante classe 2004, è tornata alla Juventus dopo i prestiti al Como e al Sassuolo per restarci.

La giovane, che il 27 settembre prossimo compirà 20 anni, ha raccontato di aver raggiunto quell’obiettivo tanto desiderato di arrivare in prima squadra, dopo un lungo percorso fatto di lavoro e sacrifici.

Raccattapalle a Vinovo in passato, ora i riflettori sono puntati tutti su di lei, tra le più talentuose della nuova generazione.

Beccari si è raccontata in una lunga intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de’ Il Bianconero, un cui ha parlato apertamente di tanti temi che riguardano la sua vita professionale e ha raccontato la Chiara fuori dal campo.