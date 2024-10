Chi è il vice di Fonseca al Milan? Paulo Ferreira, l'allenatore in seconda dei rossoneri

Dopo aver già lavorato con lui al Lilla, Paulo Ferreira ha seguito il connazionale anche a Milano: chi è l'allenatore in seconda del Milan.

Il nuovo Milan alla portoghese è nato ufficialmente lo scorso 13 giugno, in pieni Europei: il giorno, cioè, in cui il club rossonero ha annunciato la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli.

Fonseca si è portato dietro lo staff che ha avuto alle proprie dipendenze al Lilla. E tra i nomi presenti ne spicca uno: quello del suo vice. Ovvero Paulo Ferreira, 45 anni.

Per chi se lo stesse chiedendo, no, non è un caso di omonimia: si tratta proprio di quel Paulo Ferreira. Lui, l'ex difensore del Chelsea e pupillo di José Mourinho.