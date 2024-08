Chi trasmette la Ligue 1 in tv nel 2024/2025: tra DAZN e Sky, la situazione a pochi giorni dal via

Il massimo campionato francese prende il via nel weekend, ma nessuna emittente italiana ha ancora acquistato i diritti: si comincia al buio?

Tutti a caccia del PSG, che per l'ennesima stagione ha dominato e conquistato la Ligue 1. Tra le ambizioni del nuovo Marsiglia di De Zerbi, la voglia di riscatto di Lione e Lens e il desiderio di confermarsi del Brest, qualificatosi per la prima volta alla Champions League.

La Ligue 1, così come la Serie A ma anche la Liga e la Premier League, è in procinto di ripartire. Si ricomincia venerdì sera, 16 agosto: alle ore 20.45 proprio il PSG campione in carica aprirà la prima giornata del massimo campionato francese in casa del Le Havre, formazione che ha chiuso al quartultimo posto la scorsa stagione.

Già, ma una domanda sta iniziando sempre più a circolare tra gli appassionati di Ligue 1: chi trasmetterà il campionato nel 2024/2025?