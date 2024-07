Chi suona durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? Chi sono i Gojira, band metal scelta per i Giochi 2024

Tra gli artisti scelti per esibirsi durante la cerimonia d'apertura di oggi anche i Gojira, nota band death/progressive metal.

A sorpresa in quel di Parigi si esibiscono anche i Gojira. La band death metal, francese, è stata infatti scelta dall'organizzione dei giochi per suonare durante la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2024, di scena alle 19:30 di venerdì 26 luglio.

Inizialmente chiamati Godzilla in onore del famoso mostro nipponico, la band ha tramutato il nome in Gojira come più preciso omaggio al kaiju giapponese, visto e considerando come questo sia il nome in originale sin dal primo film di Ishirō Honda del 1954.

I Gojira suonano alle Olimpiadi francesi insieme alla cantante lirica Marina Viotti, per una collaborazione speciale creata per l'occasione della cerimonia d'apertura.