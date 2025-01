Chi sono i vice-allenatori di Conceicao al Milan: al suo fianco Dembele e Costa

Juventus vs AC Milan

Insieme al nuovo allenatore del Milan approdano in rossonero anche i suoi assistenti, Dembelé e Joao Costa.

Sergio Conceicao allenatore del Milan, ma non solo. Insieme all'ex mister del Porto, attuale guida del team rossonero dopo l'esonero di Fonseca, è arrivato un nuovo staff tutto da conoscere.

Per Sergio Conceicao due vice-allenatori, mai in Italia e dunque di fronte a una nuova realtà della loro carriera: dietro il tecnico in capo ci sono Siramane Dembelé e Joao Costa, che hanno avuto precedenti ben diversi prima di unirsi al nuovo tecnico del Milan.

Dembelé e Joao Costa sono in panchina sin dalla prima partita ufficiale del nuovo corso, ovvero la semifinale di Supercoppa Italiana tra il loro Milan e la Juventus, in cui tra l'altro milita qualcuno che conoscono bene: il figlio di Conceicao, Francisco.