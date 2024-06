Piece of Your Heart è tra i pezzi più famosi degli ultimi anni e il successo più importante del trio house italiano.

Come ogni edizione degli Europei e di ogni grande torneo internazionale, la prima partita o gara è preceduta dalla cerimonia d'apertura e dall'esibizione di uno o più artisti musicali di fama mondiale.

Per l'Europeo 2024 in terra tedesca sono stati scelti il cantante statunitense frontman degli One Republic Ryan Tedder e la tedesca Leony, nonché il trio italiano di musica house Meduza.

Prima di Germania-Scozia, partita del 14 giugno che apre gli Europei, ci sarà anche un po' d'Italia sul prato dello stadio di Monaco di Baviera: i Meduza protagonisti a pochi minuti dalla partita con cui si apre il sipario sul grande torneo per Nazionali.