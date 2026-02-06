Chi sono gli italiani che partecipano alle Olimpiadi? Tutti gli atleti e le atlete di Milano-Cortina
BIATHLON
Donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, DRebecca Passler, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
Uomini: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni
BOB
Donne: Giada Andreutti, Alessia Gatti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Noemi Cavalleri (riserva)
Uomini: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Giro Mircea, Alex Verginer (riserva)
COMBINATA NORDICA
Uomini: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
CURLING
Donne: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli
Uomini: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
Doppio misto: Stefania Constanini e Amos Mosaner
FREESTYLE
Freeski donne: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli
Freeski uomini: Miro Tabanelli
Moguls donne: Manuela Passaretta
Skicross donne: Andrea Chesi, Jole Galli
Skicross uomini: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech
HOCKEY SU GHIACCIO
Uomini: Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti
Donne: Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano
PATTINAGGIO DI FIGURA
Coppie di artistico: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini
Danza sul ghiaccio: Charlène Guignard e Marco Fabbri
Singolo donne: Lara Naki Gutmann
Singolo uomini: Daniel Grassl, Matteo Rizzo
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
Uomini: Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli
Donne: Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl
SALTO CON GLI SCI
Donne: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer
Uomini: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
SCI ALPINISMO
Uomini: Michele Boscacci
Donne: Alba De Silvestro, Giulia Murada
SCI ALPINO
Uomini: Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Florian Schieder, Alex Vinatzer
Donne: Federica Brignone, Elena Curtoni, Giada D'Antonio, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Anna Trocker, Asja Zenere
SCI DI FONDO
Uomini: Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino
Donne: Federica Cassol, Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Nicole Monsorno
SHORT TRACK
Uomini: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser
Donne: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel
SKELETON
Donne: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
SLITTINO
Uomini: Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder
Donne: Verena Hofer, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Andrea Voetter
SNOWBOARD
Freesnow donne: Marilù Poluzzi
Freesnow uomini: Ian Matteoli, Louis Philip Vito III
PGS donne: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle
PGS uomini: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March
SBX donne: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli
SBX uomini: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
