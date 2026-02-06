Goal.com
Federica Brignone sciGetty Images
GOAL

Chi sono gli italiani che partecipano alle Olimpiadi? Tutti gli atleti e le atlete di Milano-Cortina

Quasi 200 gli italiani in gara alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, con 103 atleti e 93 atlete pronti a lottare per le medaglie in palio a febbraio.

  • BIATHLON

    Donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, DRebecca Passler, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

    Uomini: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni

  • BOB

    Donne: Giada Andreutti, Alessia Gatti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Noemi Cavalleri (riserva)

    Uomini: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Giro Mircea, Alex Verginer (riserva)

  • COMBINATA NORDICA

    Uomini: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

  • CURLING

    Donne: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

    Uomini: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

    Doppio misto: Stefania Constanini e Amos Mosaner

  • FREESTYLE

    Freeski donne: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli

    Freeski uomini: Miro Tabanelli

    Moguls donne: Manuela Passaretta

    Skicross donne: Andrea Chesi, Jole Galli

    Skicross uomini: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech

  • HOCKEY SU GHIACCIO

    Uomini: Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti

    Donne: Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano

  • PATTINAGGIO DI FIGURA

    Coppie di artistico: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

    Danza sul ghiaccio: Charlène Guignard e Marco Fabbri

    Singolo donne: Lara Naki Gutmann

    Singolo uomini: Daniel Grassl, Matteo Rizzo

  • PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

    Uomini: Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli

    Donne: Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl

  • SALTO CON GLI SCI

    Donne: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

    Uomini: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

  • SCI ALPINISMO

    Uomini: Michele Boscacci

    Donne: Alba De Silvestro, Giulia Murada

  • SCI ALPINO

    Uomini: Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Florian Schieder, Alex Vinatzer

    Donne: Federica Brignone, Elena Curtoni, Giada D'Antonio, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Anna Trocker, Asja Zenere

  • SCI DI FONDO

    Uomini: Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

    Donne: Federica Cassol, Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Nicole Monsorno

  • SHORT TRACK

    Uomini: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

    Donne: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel

  • SKELETON

    Donne: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

    Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

  • SLITTINO

    Uomini: Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder

    Donne: Verena Hofer, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Andrea Voetter

  • SNOWBOARD

    Freesnow donne: Marilù Poluzzi

    Freesnow uomini: Ian Matteoli, Louis Philip Vito III

    PGS donne: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

    PGS uomini: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

    SBX donne: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

    SBX uomini: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

