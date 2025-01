Chi sono i prestiti del PSG che bloccano Kolo Muani alla Juventus: dall'italiano Ndour a Renato Sanches

L'operazione che porterà il francese a Torino non è ancora ufficiale per un "disguido burocratico": chi può sbloccarla in maniera definitiva.

Randal Kolo Muani, in pratica, è un giocatore della Juventus. Solo che non lo è di fatto, ovvero ufficialmente: l'annuncio del club bianconero, atteso ormai da giorni, tarda ad arrivare a causa di un clamoroso errore normativo commesso dai francesi.

Niente di irrecuperabile, appena un "disguido burocratico che verrà risolto in settimana", come spiegato da Cristiano Giuntoli nel prepartita di Juventus-Milan. Ma intanto Kolo Muani, che pure ha già cominciato ad allenarsi assieme ai suoi nuovi compagni e sotto la guida di Thiago Motta, non può scendere in campo con la maglia bianconera. In primis questa sera contro il Bruges.

Il regolamento è stato rispolverato qualche giorno fa: ogni club non può avere più di sei giocatori contemporaneamente in prestito in altre squadre. Con Kolo Muani alla Juventus diventerebbero sette. Ecco dunque spiegato l'inghippo che impedisce ai bianconeri di ufficializzare il loro nuovo rinforzo di gennaio.

Ma chi sono i sei giocatori attualmente in prestito dal PSG? Chi di loro potrebbe sbloccare l'operazione Kolo Muani-Juventus?