Chi sono Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers, protagonisti della cerimonia di chiusura alle Olimpiadi 2024

Tutti provenienti da Los Angeles, sono stati scelti come collegamento per la prossima edizione dei Giochi Olimpici, previsti nel 2028.

La fiamma olimpica si spegne, cala il sipario sulle Olimpiadi 2024 con la cerimonia di chiusura dei Giochi francesi. Anche allo Stade de France, stadio scelto per l'ultimo atto del torneo olimpico, va di scena come di consueto l'esibizione musicale di diversi artisti.

La cerimonia di chiusura viene utilizzata come ponte per la prossima Olimpiade, prevista a Los Angeles, California, nel 2028: per questo motivo gli artisti scelti per l'esibizione, al pari di quelli francesi, provengono proprio dalla Città degli Angeli, notissima per Hollywood e il West Coast hip hop.

Billie Elish, Snoop Dogg e i Red Hot Chili Peppers protagonisti alla cerimonia di chiusura, tra rock, rap e pop, per le vecchie e nuove generazioni.